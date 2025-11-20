Los dueños de una finca junto al Bouzós rehusan dar acceso para tapar el vertido

La vía judicial es ya la única que contempla el Concello de Cangas para poder acceder con personal y maquinaria a reparar la avería en la red de saneamiento que baja paralela al río Bouzós, en el tramo comprendido entre Reboredo y la calle Atranco. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, da por cerrada la vía del acuerdo con los propietarios de la finca colindante, que rechazaron la notificación que pretendía entregarles la Policía Local solicitándoles franquear el paso y arreglar el problema por la vía del diálogo. «Teremos que agardar o que decida o Xulgado», asume el edil ,y lamenta que este procedimiento dilate los plazos para atajar los residuos contaminantes con una actuación que se podría ejecutar «no mesmo día».

Iglesias ya anunció hace varias semanas que los técnicos han localizado un «desajuste» en los tubos de fecales, que acaban en el cauce fluvial, y encargó su reparación a la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas. Pero los propietarios de la finca colindante –cercada y con portal– necesaria para ejecutar la obra, se niegan a darles paso con reproches al Concello por «malas experiencias» anteriores, y el asunto se dictaminará en sede judicial.

Autorización de Augas para limpiar los ríos Bouzós, Pontillón y Canliña

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias, confirma por otro lado que están llegando las autorizaciones de Augas de Galicia para la limpieza de los ríos en el municipio como el Bouzós, O Pontillón y el Canliña, un afluente del primero de estos ríos, que discurre por la parroquia de Coiro y provoca muchas inundaciones en fincas en la zona de Longán. El concejal explica que el río discurre canalizado o entubado en un tramo y si no se limpia se bloquea y es cuando desborda y anega las fincas colindantes.

Antiguamente eran los propietarios de estas fincas los que limpiaban el cauce y este problema se evitaba, pero ahora debe de acometerlo el Concello, previamente con la autorización de Augas de Galicia.Antón Iglesias asegura que están con la licitación de los trabajos para poder tener todo preparado para esta semana y conseguir que los cauces estén lo mejor posible para el invierno.