Cine y poesía contra la violencia de género

REDACCIÓN

Moaña

La Asociación de Mulleres de Moaña organiza el martes 25 de noviembre sus actos por el Día contra la violencia de género. En su local desde las 17.30 horas se proyectará la película «Soy Nevenka». Le seguirá el Coro Chorima y un acto cívico con poesía en el olivo del paseo.

