El centro de salud de Domaio soporta los temporales sin goteras

La reforma del centro de salud de Domaio acometida en los últimos meses por la Consellería de Sanidade tenía como objetivo principal acabar con las históricas filtraciones de agua que el edificio sufre desde su construcción a comienzos de este siglo. Se intentaron por parte del Concello varias intervenciones de impermeabilización con el paso de los años, sin éxito. Ahora, pasados los primeros temporales del otoño, los vecinos señalan que el consultorio no sufrió goteras. Las obras también incluyeron mejoras en la cristalera y la rampa de acceso.

El Concello, por su parte, aprobó en la última Xunta de Goberno Local la inversión para ejecutar los arreglos de la carpintería interior y de los techos y paredes que estaban deteriorados por las goteras. El centro atiende a vecinos de Domaio y Meira