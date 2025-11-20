Bueu coloca su alumbrado navideño, con más de 85 elementos y una gran esfera

El viernes 5 de diciembre es la fecha elegida por la Concellería de Cultura de Bueu para el encendido del alumbrado navideño, una iluminación que se empezó a desplegar esta semana. Serán más de 85 elementos entre arcos, piezas para farolas y otros motivos decorativos, entre los que destaca una gran esfera, el árbol navideño de ocho metros de altura de propiedad municipal o un «photocall» en forma de caja de regalo.

La empresa encargada de la instalación es la misma del año pasado –Gildo Sonido–, que comenzó a colocar los arcos navideños en las parroquias y desde el martes trabaja por todo el centro urbano. Este despliegue se complementa con el trabajo de la brigada municipal, que ayer mismo se encargaba de colocar tiras de iluminación navideña a lo largo de toda la calle peatonal Eduardo Vincenti.

El operativo consiste en la colocación de 55 arcos, 27 piezas para farolas, tres letreros de «Bo Nadal» y megafonía, así como la decoración de espacios y edificios como la fachada del Concello Bueu, la plaza de abastos, el astillero de Banda do Río, la rotonda de As Lagoas o los árboles del paseo.

La brigada municipal, ayer, colocando el alumbrado navideño en la calle Eduardo Vincenti de Bueu. / Gonzalo Núñez

La concejala de Cultura, Carmen García, especifica que entre los elementos destacados habrá una esfera de grandes dimensiones, en la que será posible entrar para hacerse fotografías y que se emplazará en la Praza Massó, al lado del árbol navideño y con los camellos decorativos propiedad del Concello. En el caso del parque de Ramal dos Galos estará la estructura en forma de regalo con un banco para hacerse «selfies». La instalación de estas figuras se pospondrá hasta los días previos al encendido del alumbrado.

García también avanza que en los próximos días se presentará la toda la programación cultural y festiva para las fiestas navideñas, que tendrá uno de sus principales focos de actividad en la carpa de As Lagoas.