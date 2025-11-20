Las borrascas levantan el bordillo del paseo Pepe Poeta de Rodeira

El paseo marítimo de Cangas, en el tramo entre la desembocadura del río Bouzós en la Praza das Pontes, y la Casa de Cultura, en la playa de Rodeira, nombrado como Pepe Poeta, en honor a José Santos, poeta popular de la localidad, empieza a notar el paso de los años. Construido en los 80, está expuesto a los vientos y oleaje del sur y las últimas borrascas, como la de la semana pasada «Claudia», han provocado que el mar rompa partes del bordillo, levantando piedras, y que el Concello haya vallado un tramo.

La concejal de Obras, la socialista Sagrario Martínez, asegura que, pese a la escollera, el mar bate con mucha fuerza en esta zona y está erosionando la placa de hormigón y levantando piedras.

Desde el gobierno local aseguran que la intención es proceder a la reparación lo más urgente posible y se va a analizar la disposición de gasto para acometer estos trabajos.

Restos de plásticos que trajo el mar a las dunas de Rodeira | G.N.

No hay que olvidar que el paseo es una de las zonas más transitadas de Cangas, tanto en verano como en invierno, por las personas para hacer la conocida ruta del «colesterol», acudir hacia la playa desde el casco urbano o disfrutar de los locales de hostelería. En este mismo espacio el Concello creó en 2017, siendo alcalde el desaparecido Xosé Manuel Pazos Varela, el llamado «paseo das esculturas» que se estrenó con cuatro: «Muller do Morrazo», de Henrique Prado; «Mediterráneo», de Joaquín Lloréns; «Mujer mirando al mar», de Xosé Rivada y «El mar en camino», de Gustav Van Hacken. En 2018, el paseo fue objeto de una mejora con la sustitución de su pavimento, que era parte de adoquín y hormigón, por una capa de hormigón drenante para favorecer la seguridad de los peatones.

Marea de plásticos en la arena y dunas de Rodeira

Las últimas borrascas también han provocado una marea de botellas de plástico y otros restos plásticos en la arena y dunas de la playa de Rodeira. La concejala de Obras y Servicios asegura que se procederá a su retirada en estos días de sol.