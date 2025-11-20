Los bomberos de A Coruña retoman las movilizaciones y Pontevedra está a la espera de las bases de contratación

La asamblea de bomberos comarcales de Galicia, entre los que se incluyen los del parque de O Morrazo, aprobaron esta semana una asamblea en Santiago retomar las movilizaciones en A Coruña, donde tampoco se realizarán horas extra. Una medida que de momento se limita a la provincia coruñesa, pero con el resto de consorcios a la expectativa. «Estamos agardando a ver se nos fan caso cando se publiquen as bases de contratación e se valora correctamente a experiencia da xente que leva anos traballando con nós», explican fuentes sindicales de Pontevedra. «Se é así non haberá problema, pero se é como na Coruña aquí tamén haberá mobilizacións», añaden.

El consorcio provincial de Pontevedra tiene aprobada una oferta pública de empleo para este año de 17 bomberos y dos sargentos, mientras que para el año próximo la previsión es contratar cuatro cabos. De esas nuevas incorporaciones, al parque de O Morrazo le corresponderían cuatro bomberos.

La decisión de emprender las movilizaciones en A Coruña se debe a que las bases aprobadas «lonxe de estabilizar o persoal temporal existente mediante un concurso-oposición que valore a experiencia e capacidades do persoal aspirante, xeran un atranco na cobertura das prazas existente e establecen probas totalmente inadecuadas, sen fundamento e ilóxicas», aseguran los sindicatos.

Una de las medidas de presión adoptadas es la negativa a realizar más horas extra por encima del tope de 80 anuales. «O consorcio de Pontevedra é o único que non está superando ese límite, pero a costa de pechar os parques cando entendemos que o que debería primar é a atención á cidadanía», concluyen los representantes sindicales de los bomberos.