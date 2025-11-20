«Me sentía como Guardiola dirigiendo al Barça»

Humberto Carballo (Cangas, 1987) dirigirá este sábado por última vez a la Banda de Música Belas Artes. Lleva la batuta de la agrupación desde hace ocho años y decidió que el concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, sea su despedida en la dirección de una banda a la que seguirá ligado como músico. La cita es el sábado desde las 19.30 horas en el auditorio.

¿Por qué ha decidido dejar la dirección de Belas Artes en estos momentos?

Comencé precisamente con el concierto de Santa Cecilia en 2017 y voy a acabar también en Santa Cecilia. Adopté la decisión por dos cuestiones. Una es que ya llevo ocho años. Cogí a la generación que forma la columna vertebral de la banda cuando eran niños de la ESO. Ahora están ya todos trabajando o haciendo másteres. Es un grupo al que le debo prácticamente todo porque ellos son los que sostuvieron todos estos años a la banda. Esta generación está comenzando a dar por finalizada su etapa. Además, la presidenta de la banda, Laura Fernández, también se va y su ayuda era clave a la hora de realizar el trabajo que no se ve, como los trámites con el Concello, por ejemplo, u organizar los conciertos. Era el momento. Creo que soy de los directores más longevos en Belas Artes y ser de Cangas y dirigir en Cangas siempre es un doble desgaste porque te implicas más.

¿Qué supone dirigir la banda de tu propio pueblo?

Entré en la primera banda juvenil en el año 2000 cuando se fundó y a partir de 2002 ya era músico de la banda principal. Estudié superior de clarinete y digamos que realmente estudié la carrera por haber entrado en la banda. Acabé la carrera en 2014 y me fui un par de años a hacer un máster a Italia. A la vuelta el director anterior, Santiago Barreira, lo deja y el presidente de la directiva me propone asumir la dirección. Evidentemente para mí era una responsabilidad muy grande porque pasar de ser músico a ser director siempre es difícil. Es como cuando Guardiola llegó a entrenar al Barça tras pasar por las categorías inferiores y por todas las etapas del club. Además la banda no tenía un director de Cangas desde Alberto González Avilés, a comienzos de los años 90.

¿Le costó mucho dirigir las primeras actuaciones?

He de reconocer que creía que me iba a costar mucho más. No tenía experiencia en dirección. Evidentemente le eché muchas horas pero realmente me encontré un grupo de músicos muy buenos que me hicieron la vida mucho más fácil. Me perdonaron y me siguen perdonando todos los errores que voy cometiendo todavía a día de hoy. Realmente en todos los conciertos tuve la sensación de que lo disfruté mucho.

¿Cómo prevé el futuro de la Banda Belas Artes? ¿Hay relevo generacional?

Ahora mismo somos entre 35 y 40 músicos. La pandemia fue un golpe duro y la banda se quedó a mínimos con unos 25 músicos En estos últimos años fue creciendo un poco pero no al ritmo que debía crecer en un pueblo tan grande como Cangas que tiene un Conservatorio y una Escola de Música. Debería crecer más rápido.

Pusieron en marcha precisamente una escuela de la banda para sumar más músicos.

Sí. Creamos la escuela de la banda porque hay ciertos instrumentos que en el conservatorio no se dan, como puede ser la flauta. Tenemos pocos instrumentos pero son unas clases que sirven para reforzar a músicos que están en la banda o para llegar a gente que quiera empezar. La escuela ofrece clarinete, trombón, flauta y percusión, además de lenguaje musical. Pero, aunque esta escuela fue una de las cosas que más busqué desde un principio, la persona que la pone en marcha, hace el trabajo y la saca adelante es la presidenta, Laura Fernández. Yo me centré más en lo musical.

¿Belas Artes tiene un futuro con incertidumbre entonces?

Las infraestructuras no nos permiten crecer. Tampoco a la escuela. Es algo complejo porque la situación ya es crítica. La banda tiene gente joven pero el déficit de músicos en la sección de madera es muy grande, con muy poquitos clarinetes y saxofones. El relevo no está para nada asegurado. En metal y percusión se sobrevive mejor.

¿Preparan un programa especial para Santa Cecilia?

Le dejé preparar el programa a los músicos. Lo han elegido ellos de los repertorios que hicimos todos estos años en Santa Cecilia. Yo elegí la primera obra que toqué con la banda (Ross Roy de Jacob de Haan). Quise darme el capricho de dirigirla. Ellos eligieron un popurrí de temas de Disney y la banda sonora de Piratas del Caribe. También vamos a interpretar una obra que recrea La vuelta al mundo en ochenta días; un popurrí de Abba y otro de temas de Ennio Morricone.