La AXI corta el vial de servicio del proyecto de Amgecabe para la zona de A Rúa

La Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) frena las aspiraciones de los redactores del proyecto de Amgecabe para A Rúa e impide que el vial de servicio se prolongue hacia la rotonda de O Gordo, de forma paralela a la PO-554. Con ello impide que haya una salida alternativa a la de la rotonda de A Rúa, por donde se entra y se sale al mismo tiempo, siguiendo un circuito que incluye la subida hacia la zona de A Pedreira, se mete en el vial de doble circulación que se construye en el interior del ámbito hasta llegar al vial que transcurre de forma paralela a la PO-554 hasta volver a regresar a la rotonda de A Rúa. Según manifestó ayer el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, la AXI mantiene el criterio de impedir una incorporación directa a la PO-554. Sin embargo, en la licencia de construcción que Amgecabe había conseguido para la construcción de un centro comercial y una zona de ocio, que supuestamente ya caducó, sí figuraba ese tramo de vial que ahora la AXI descarta.

El proyecto, que ahora se tiene que modificar, señalaba que el sistema general de infraestructuras de comunicación se corresponde con el suelo que se extiende hasta la línea límite de edificación de la actual carretera PO-554, en el cual se eliminarían parcialmente las plazas de aparcamiento y acera existentes, materializando en su lugar la correspondiente vía de servicio e itinerario peatonal la accesible con lo que se resolvería la conexión con la citada carrera del nuevo viario local planificado en el interior del sector. Ya se decía en el proyecto que se presentó a los grupos municipales que la solución de conexión del nuevo viario local con la carretera PO-554 se había de considerar como provisional.

Vista de los terrenos de A Rúa, a la derecha, desde la PO-554. / Santos Álvarez

Desde el gobierno municipal se veía bien la solución planteada por los redactores del proyecto, porque había que tener en cuenta que en el ámbito de actuación se va a construir el Centro Integral de Saúde (CIS), en los algo más de 10.000 metros cuadrados que cede al Concello de Cangas Amgecabe en la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico.

Ahora, los redactores del proyecto se centrarán en resolver los problemas de tráfico que pueda plantear el vial que sube hacia A Pedreira. Ahora mismo es de una dirección y se pretende que sea de dos. La prioridad es asegurar una zona por la que circulan autobuses escolares, debido a que en la zona se encuentra el CEIP de A Rúa. Una vez se elimine del proyecto la parte del citado vial, volverá a se presentado a la Xunta de Galicia, que ya se pronunció en lo que respecta al estudio del impacto medioambiental, donde precisamente hizo mención a determinadas cuestiones que se solventan desde el proyecto.

Por lo que respecta a las plazas de aparcamiento, atendiendo a la superficie máxima edificable, que es de 24.765,20 metros cuadrados, serán necesarias 238 plazas, de las que como mínimo la cuarta parte debe ser dominio público (59). El resto (179) se localizarán en las parcelas privadas de uso terciario. En el vial interior constan 60.

En lo que, de momento, no hay concreción, es en lo que Amgecabe pretende construir en el ámbito de la modificación puntual de las normas urbanísticas; sí que una parte se destina a uso terciario, es decir comercial, y también otra para oficinas.