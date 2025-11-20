El Arzobispado se compromete a reparar el muro de San Amaro
La borrasca Claudia tiró parte del cierre del atrio
G.M.P.
El tramo de muro del atrio de San Amaro que derribó la lluvia y el viento de la borrasca «Claudia» la pasada semana será reparado «proximamente», según comunicaron al Concello de Cangas representantes del Arzobispado de Santiago, titular de los terrenos. El consistorio espera que la obra se ejecute antes del 15 de enero, fecha en la que se celebra la festividad de San Amaro, que congrega a centenares de fieles y curiosos en la tradicional romería.
El atrio está rodeado por una muralla y el acceso a este es a través de unas escaleras en semicírculo, donde antiguamente se encontraba un portalón que impedía el paso al atrio. Las precipitaciones ablandaron el terreno y parte de la mampostería cayó sobre el vial, lo que obligó a actuar a Emerxencias-Protección Civil para reabrir el tráfico.
