El PSOE insta al gobierno del que forma parte a invertir en la avenida de Bueu

Al final, ni PP ni AV, fue el PSOE, a través de su grupo municipal y de la Asociación de Veciños Pedra Alta, quien lleva la humanización de la avenida de Bueu a pleno a través de una moción. La portavoz del PSOE, Sagrario Martínez, se había comprometido a ello después de que fracasara el plan del gobierno de pagar la deuda bancaria y con el dinero que quedaba del superávit realizar la citada obra. A los socialistas no les importa que la iniciativa que llevó el gobierno local, del que forma parte, primero a un pleno ordinario y después a un pleno extraordinario, no tuviese el apoyo vecinal que se requería, como lo demostró la poca presencia de vecinos en ambos plenos. Tampoco valoró la poca capacidad de la asociación de Pedra Alta para convencer a la oposición, simplemente decidió tomar nota de una obra que considera necesaria y urgente.

Consideran los socialistas que la actuación integral debe incluir la renovación íntegra de la red de servicios de saneamiento, la separación de aguas fecales de las pluviales, el asfaltado integra de l avenida, con plataforma única, la humanización de las aceras y mejora de accesibilidad peatonal, señalización horizontal, vertical y luminosa con la instalación de la red semafórica, limitación de la velocidad a 30 km/h, con sistema de vigilancia de radar y cámaras de grabación; zonas de aparcamiento para residentes a los empadronados en Pedra Alta, soterramiento de las línea de acometida eléctrica y de comunicación con eliminación de postes de las aceras, mobiliario urbano y zonas verdes. La propuesta de es instar al gobierno (del que forma parte) a buscar fuentes de financiación para contrata la redacción del proyecto e instar también a su ejecución.