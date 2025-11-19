El papel de la IA para las personas con lupus, hoy en Moaña

La Escola de Saúde del Concello de Moaña organiza esta tarde, a las 19.00 horas en el Salón de Plenos, una charla sobre lo que la Inteligencia Artificial (IA) puede hacer por las personas que sufren la enfermedad autoinmune crónica del lupus. Se trata de una actividad divulgativa impartida por la profesional del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), Caritina Vázquez Triñanes, que dará una visión actualizada y accesible sobre cómo la IA puede contribuir a un diagnóstico temprano, a un seguimiento personalizado y a la mejora de la calidad de vida de las personas con lupus.