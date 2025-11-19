Una ola que empuja a las marcas locales

«Descubre cómo comunicar el valor real de lo que vendes para atraer clientes fieles (vender más) sin perseguirlos, sin rebajarte y sin depender de las redes sociales. Y lo mejor: en solo una mañana». Es la declaración de intenciones de «Ola-fest», una iniciativa de dos morracenses, Aroa Collazo y Alba Bermúdez, para empujar y poner en valor pequeños negocios, ideas emprendedoras y pymes «que venden productos o servicios especiales: con alma, con historia, con autenticidad», enfatizan, ilusionadas con la respuesta que están encontrando en el sector.

Más de medio centenar de personas se han apuntado ya a la cita, el viernes en el hotel H4. La gran mayoría, de Cangas, Moaña y Bueu. Y quienes quieran sumarse, aún están a tiempo de hacerlo a través de la página www.mundolalola.com. Sus promotoras inciden en el concepto «branding local», la fórmula para hacerse notar desde la cercanía y la estrategia «que convierte un negocio en marca, y una marca en legado». Ponen énfasis en desmentir que esté reservado a las grandes empresas, con las que también trabajan, pero en esta ocasión los modestos emprendedores son la causa y O Morrazo su epicentro de trabajo: «Este taller presencial es para negocios que necesitan que por fin se vea el valor real de lo que ofrecen, pero no saben cómo comunicarlo», proclaman.

Ola-Fest comenzará a las 9 de la mañana con actividad formativa, música en directo o un «bingobranding» con sorteo de regalos. A las 14.00 horas, comida en el H4, con plazas limitadas. Y desde las 5 de la tarde, ruta guiada «O sentir dun pobo: Massó», de la mano de la asociación A Illa dos Ratos: «Un recorrido por la historia de una de las marcas más importantes de Galicia, pionera en crear cultura de marca cuando todavía no era habitual hablar de ella», subrayan, al igual que la filosofía marinera de su iniciativa.

La entrada para el taller formativo y las actividades de mañana es gratuita, y esperan la presencia de representantes políticos. Para la jornada completa (con comida, ruta y material adicional) cuesta 49 euros. «Las olas no esperan permiso, simplemente avanzan. Así queremos que lo hagan las marcas locales», pregonan Aroa Collazo y Alba Bermúdez en la presentación del Ola Fest, que busca posicionar a las marcas de aquí en un mundo globalizado.