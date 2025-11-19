Múltiples quejas por la instalación de paneles en el edificio de los juzgados

La instalación de láminas en la fachada principal de los juzgados de Cangas por parte de la Consellería de Presidencia e Xustiza supuso ayer un aluvión de críticas por parte de los trabajadores. No esperaban que la Consellería atendiera de esta forma sus peticiones para reducir el impacto solar sobre los puestos de trabajo. Solo pedían unos estores, no estas láminas que suponen un impacto visual grande y que desvirtúan el diseño arquitectónico del edificio. No esperaban tan drástica solución, que sí que impide el paso de los rayos del sol, pero también quitan las vistas de un edificio que su día fue concebido con el prisma de las vistas y los grandes ventanales.

Para algunos, los juzgados, ahora, parecen una cárcel más que un lugar donde se hace justicia. Una inversión de 41.000 euros por parte de la Consellería de Presidencia que no gusta a los trabajadores, pero que tampoco lo ven bien las autoridades municipales, sobre todo aquellas que tienen memoria de cuando se construyó el edificio.

A tal grado llega el enojo que hay quien anunció que llevaría esta obra ante los sindicatos que representan a los trabajadores. Y es que una cosa era quedarse cortos y otra pasarse, que la solución que planteaban los funcionarios era mucho más barata que la que adoptó la consellería. De momento, las obras no paran. Se prolongarán durante quince días y el desembarco de la empresa en el edificio judicial es ya total: hombres, maquinaria, láminas. Todo presto para el desafío que supone cambiar de concepto un edificio.

Hay que recordar que la grúa con algunos operarios se presentó en los juzgados de Cangas el lunes muy de mañana, sin saber el personal los motivos. Después se supo que estaban allí para instalar unos paneles en las ventanas para reducir el impacto del sol y habilitar una zona para las dependencias del decanato. Pero nadie sospechaba que se iba a llegar tan lejos. Hay que denomina feísmo a lo que se realiza en los juzgados de Cangas.