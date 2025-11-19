Moaña muestra con orgullo su astillero de Casqueiro.

La primera jornada de puertas abiertas para visitar la rehabilitación de los astilleros de Seara congregó a decenas de personas que también conocieron la historia de estas dos carpinterías de la mano de la asociación A Illa dos Ratos, contratada por el Concello para estas jornadas. Se prolongarán hasta el 30 (salvo el lunes 24), de 17:30 a 20:00 horas. Casqueiro ya luce como centro museístico y Carlagho, que sigue cerrada, se destinará a talleres de ribeira.

¿Quién ha condenado las ventanas del juzgado?

Nadie puede entender que no haya otra solución para evitar el sol en las ventanas de los Juzgados de Cangas que taparlas con láminas, enjaulando a los trabajadores y privándoles de las vistas a la ría y de esa filosofía de abrir más al mar que es por donde camina la nueva arquitectura. Es como cortar un árbol para acabar con la plaga de estorninos. ¿Se ha aplicado aquí correctamente la justicia? ¿Quién ha dictado esta sentencia?