Moaña elige arquitecto para humanizar Prado das Barxas

El gobierno del BNG de Moaña sigue adelante con la humanización de calles y ahora le toca a Prado das Barxas, que parte de la plazoleta de la estatua de Dani Rivas hacia la parte trasera de la iglesia del Carmen. El Concello adjudicó la redacción del proyecto a Gumersindo Ferro Pichel, por 8.772 euros, que era el valor estimado del que se partía, y después de un proceso negociador en el que se pidieron presupuesto a tres arquitectos.

El plazo de redacción es de dos meses y una vez se disponga del proyecto, la edil de Mobilidade, Dolores Chapela, asegura que se buscará financiación para ejecutar la obra. Señala que la humanización es prioritaria porque es un vial muy céntrico y sufre gran presión de tráfico al convertirse en una alternativa para acudir al centro urbano. Afectará a 3.200 metros cuadrados, en los que se priorizará a los peatones, se adoptarán medidas de seguridad vial, calmado de tráfico y se mejorará el saneamiento.