La mejora de la PO-551 arranca en Bueu, provoca retenciones y concluirá en Cangas

Toca armarse de paciencia para circular por la carretera PO-551 durante las próximas semanas. Las anunciadas obras para la mejora del pavimento de esta arteria de la comarca de O Morrazo acaban de comenzar en Bueu y seguirán hasta el centro de Cangas. Unos trabajos que inevitablemente provocarán retenciones en el tráfico y cuya duración estará condicionada por la meteorología.

Esta intervención forma parte de un proyecto de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas presupuestado en 2,3 millones de euros y que incluye la intervención sobre 27 kilómetros de cuatro carreteras de la provincia. La adjudicataria del contrato es Narom, que desde esta semana trabaja en Bueu. En estos momentos las obras se concentran en el tramo entre Loureiro y la rotonda de Castrelo, en Cela, y las máquinas trabajan sobre el carril derecho [en dirección Pontevedra-Bueu].

Esta situación obliga a cortar uno de los carriles de circulación y a regular el tráfico mediante semáforos, con la consecuencia lógica de colas y retenciones. Inicialmente se preveía acometer este proyecto durante el verano, aunque finalmente se pospuso. En este momento el impacto sobre el tráfico es menor, pero por contra el plazo de ejecución se puede alargar debido a las condiciones meteorológicas, sobre todo por la lluvia. Las fuentes consultas explican que la semana pasada hubiese sido imposible trabajar.

La finalidad de la intervención es reparar los tramos en los que el pavimento se encuentra más deteriorado mediante la eliminación de lo que se conoce como «piel de cocodrilo». Los puntos concretos a mejorar han sido fijados por la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) en función del estado del pavimento y la obra se extenderá hasta el Alto da Portela, en el límite con el Concello de Cangas. En total significará repavimentar unos 25.000 metros cuadrados de la PO-551 a su paso por Bueu. A mayores se incluirá un tramo de la carretera PO-315 a su paso por la calle Pazos Fontenla, desde el cruce de la escuela náutica y en dirección al centro del municipio. Ayer mismo responsables de la AXI y técnicos de la contratista estaban definiendo las zonas a mejorar.

Una cola de coches ante uno de los semáforos de la PO-551 en Bueu, en dirección hacia Marín. / Gonzalo Núñez

Los trabajos continuarán en el término municipal de Cangas, donde está previsto sustituir el pavimento en las rotondas de A Portela [de acceso/salida del Corredor do Morrazo], Mexilón [en Pedra Alta], la situada en el acceso al puerto y lonja de Cangas y la conocida popularmente como «O Gordo».

De esta manera el proyecto para la mejora de la capa de rodadura de la PO-551 incluirá diferentes tramos a lo largo de más de 12 kilómetros: desde el punto kilométrico 9+000 [en la parroquia de Cela] hasta el 21+400, que se corresponde con la glorieta de O Gordo, en Cangas.