El FICBueu estrena en abierto «A Roiba, un refuxio en Beluso»
El documental sobre la vivienda de Vázquez Molezún se puede ver en su canal de YouTube
El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) estrena en abierto a través de su canal de Youtube el documental «A Roiba, un refuxio en Beluso», dirigido por Jaime Olmedo. La cinta se centra en la historia y en el significado de esta construcción, diseñada por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún en el año 1967 sobre los restos de una antigua salazón.
El documental de Jaime Olmedo muestra como en la obra de este «refugio familiar de verano» Vázquez Molezún –que recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1955–combinó su dominio de la arquitectura moderna con una faceta más artesanal. El resultado fue uno de sus proyectos más emblemáticos y una pieza clave de la arquitectura del siglo XX.
Desde el FICBueu destacan que con esta publicación en abierto se reafirma su «compromiso coa curtametraxe e coa divulgación cultural e acceso aberto aos seus contidos». El documental estará de forma permanente entre los contenidos del canal del FICBueu en YouTube.
