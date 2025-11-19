Exposición «Cor&corte», desde mañana en la Capela do Hospital
Al Sola, Jorge G. Meira y Tino Gato son los artistas de la exposición «Cor & corte», que se inaugura mañana, jueves, en la Capela do Hospital, de Cangas. Son obras con técnica de óleo, acrilico y collage, y estará abierta hasta el próximo día 30 en horario de 10.00 a 13.00 horas por la mañana y de 16.00 a 20.00 horas por las tardes.
