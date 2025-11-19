El Concello descarta comprar un terreno para evitar la residencia en O Carrachal

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; y el edil de Urbanismo Xosé Xoán Melón, junto al arquitecto técnico municipal, José Carballo, mantuvieron ayer una reunión con la Asociación Praia Seara y Ana Pastoriza —según la regidora a título personal sin representar a la Asociación Rialdarca—, ante la inquietud que está generando el proyecto para construir una residencia de la tercera edad en el monte O Carrachal, que promueve un constructor local, y que según traslada Pastoriza, puede afectar «terriblemente» al valle del Rialdarca, que califica de mágico espacio en el centro urbano.

Pastoriza asegura que apoyan que se construya una residencia, pero no en este enclave de un entorno fluvial y lo que proponía era una nueva ubicación en unos terrenos detrás del pazo del Rosal que el Concello podía adquirir o permutar por los de O Carrachal.

Entorno del Rialdarca que aseguran se verá amenazado. / Fdv

Santos asegura que se explicó la situación del plan especial, dice que cuando les llegó la documentación del promotor, fue remitida a la Xunta para informe de impacto ambiental y planteó unas enmiendas, aunque a día de hoy no disponen de más información del promotor. Añadió que en el caso de que el proceso avance, sería sometido a informes urbanístico y jurídico para su aprobación inicial y sometido a exposición pública para alegaciones.

Plano de distribución de la residencia proyectada. / Fdv

La alcaldesa asegura que tienen que seguir con el procedimiento, que mantendrán informados a los colectivos y sí que rechazó la alternativa de que el Concello adquiera o permute unos terrenos, ya que podría conllevar irregularidades administrativas graves: «El Concello no puede justificar la compra de un terreno rústico para permutar por otro sabiendo que es para hacer un equipamiento». También señala que si el Concello dispusiera de terrenos se los entregaría a la Xunta para que construyera una residencia, pero sólo dispone del solar de Sisalde, para el auditorio; y los de O Con y y O Real, que fueron rechazados por la Xunta para vivienda social.