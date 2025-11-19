El Cineclub Bueu convoca asamblea el viernes y proyecta «Soy Nevenka»
La reunión incluirá la renovación de directiva | La película se incluye en la programación del 25-N
REDACCIÓN
Bueu
El Cineclub Bueu convoca una asamblea general para este viernes 21 de noviembre en el Centro Social do Mar, a las 19:15 h en primera convocatoria y a las 19:30 h en segunda. Uno de los puntos a tratar será la renovación de la junta directiva. Las personas asociadas que lo deseen pueden presentar sus candidaturas, que deben estar formadas por tres miembros: presidencia, secretaría y tesorería. Las listas pueden presentarse previamente por correo electrónico o en la propia asamblea.
Al acabar la asamblea se proyectará la película «Soy Nevenka» de Icíar Bollaín (21:00 h), para celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La entrada será gratuita.
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Fin de semana crítico en la Autovía do Morrazo: tres accidentes con un coche volcado
- El vendedor al que robaron cupones de la ONCE: «El seguro no me los cubre»
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Tres monjas de Monforte en la casa de Sestadelo, en Aldán
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- La primera procesión llena San Martiño