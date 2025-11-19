El Cineclub Bueu convoca asamblea el viernes y proyecta «Soy Nevenka»

El Cineclub Bueu convoca una asamblea general para este viernes 21 de noviembre en el Centro Social do Mar, a las 19:15 h en primera convocatoria y a las 19:30 h en segunda. Uno de los puntos a tratar será la renovación de la junta directiva. Las personas asociadas que lo deseen pueden presentar sus candidaturas, que deben estar formadas por tres miembros: presidencia, secretaría y tesorería. Las listas pueden presentarse previamente por correo electrónico o en la propia asamblea.

Al acabar la asamblea se proyectará la película «Soy Nevenka» de Icíar Bollaín (21:00 h), para celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La entrada será gratuita.