El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia

David Fernández, el vecino de Cangas que se encontraba prófugo de la justicia desde septiembre de 2023, tras lograr escapar de una operación contra el narcotráfico dirigida desde el juzgado Número 1 de Cangas y se llevada a cabo por el Equipo de la Delicuencia Organizada Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, se entregó el lunes a la Justicia. David Fernández estaba considerado como el líder de la banda de «Os Gemelos», que se dedicaba al tráfico de drogas. El día 3 de marzo de 2024 se dictó la orden europea de búsqueda, sin resultado positivo alguno. También estaba en busca y captura el otro prófugo de la redada del 12 de septiembre en Cangas, Iván Baloiras, el presunto colaborador de la banda, vecino de Vilagarcía de Arousa. Se desconoce con exactitud cómo David Fernández Malvido eludió la presencia de la Guardia Civil, a pesar de tener interceptados sus móviles. De hecho, cuando tuvo lugar la entrada y registro en su domicilio de la esquina de la calle Baiona con calle Noria, a primera hora de la mañana, su mujer y su hijo estaban en casa, donde aparecieron cerca de 400.000 euros en billetes encima de la cama que supuestamente estaban destinados para realizar un pago. Sin embargo, su hermano Alberto fue sorprendido por los agentes del orden y detenido en la redada. Se especuló, al principio, que David Fernández había escapado a Brasil, país natal de su esposa. Después se habló de la posibilidad de que huyera a Marruecos. Su hermano Alberto se encuentra en prisión, pero no por la causa de la macrooperación llevada a cabo en Cangas, sino por una condena anterior.

La macrooperación contra el narcotráfico del 12 de septiembre de 2023 se saldó con 400 kilos de hachis y 4 de cocaína intervenidos y 13 implicados, de los que 12 eran de la provincia de Pontevedra y la otra persona de Andalucía. En Cangas fue detenido también un vecino de Coiro, G.B, de 26 años, que registraron tanto la vivienda en la que residía en la parroquia y la paterna, en A Choupana, en una de las cuales la Guardia Civil se intervino de 20 kilos de hachís. G.B ya no podrá sentarse en ningún banquillo de los acusados porque hace tiempo que murió. Había sido investigado debido a su ritmo de vida, con el uso de vehículos de alta gama. y fiestas en un velero. Entre los afectados por los registros de aquel día figura también J.T. y Alberto C., conocido como «O taxista», no porque ejerciera esa profesión, sino porque hacía de chófer de los gemelos.