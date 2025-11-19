Cangas, pendiente de la decisión de la AXI sobre el vial de servicio del proyecto de A Rúa

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias en A Rúa está pendiente de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Ayer, miembros del equipo redactor del proyecto y de la sociedad empresarial, Amgecabe, que promueve el cambio de la norma, se reunían con representantes de la AXI con el propósito de buscar una solución definitiva al problema que plantea el hecho de que la Xunta de Galicia impida el acceso desde el ámbito de actuación a la PO-544, carretera que conecta las dos rotondas: la de A Rúa con la de O Gordo. Nada se supo ayer del resultado de este encuentro trascendente, tampoco el gobierno local, que a media tarde desconocía el resultado del mismo. La intención era que la AXI aceptara que el vial de servicio que se contempla en el proyecto fuera tanto de entrada como de salida. Está garantizado que el vial famoso sirva para salir, pero no para entrar y esto es lo que se negocia en la sede de AXI. Al cierre de esta edición, el gobierno local aún no sabía cómo se había cerrado esta cuestión.

En la noche del lunes, después de la junta de portavoces, hubo un encuentro entre los portavoces de los grupos municipales, miembros del equipo redactor del proyecto y también de la empresa que lo promueve, Amgecabe. El objetivo de la misma era que las dos últimas partes explicaran a los representantes municipales de la corporación de Cangas los pormenores del proyecto y atendieran a sus preguntas. No hay que olvidar que esta modificación puntual va a permitir al Concello obtener terrenos gratuitos para la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS). El proyecto fija 10.209,85 metros cuadrados como superficie para uso sanitario de carácter público.

La mayoría de las preguntas versaron sobre los problemas de tráfico que podría generar el desarrollo urbanístico de esta zona de A Rúa, donde Amgecabe tiene la intención de crear un centro comercial con cines y zonas de ocio. A la espera de lo que decida la AXI, la otra preocupación es que el proyecto plantea que la carretera que une la rotonda de A Rúa con Santo Domingo sea de doble dirección. Los redactores indicaron que no debería suponer ningún problema, porque la densidad del tráfico en esta zona es muy poca.

Integración gradual con A Pedreira

Los técnicos, también, a preguntas de los portavoces municipales, explicaron que la edificabilidad que se establece permite perfectamente la integración con A Pedreira, algo que si bien no se puede apreciar bien en los planos actuales sí que figura en el texto del proyecto recogido. En cuanto a las catas, los técnicos explicaron que se habían realizado con un resultado negativo. No habían encontrado nada de relevancia en el ámbito de actuación, no obstante, con el proyecto más avanzado se realizarían más.Entre los portavoces, en esta ocasión sí que estaba el del Partido Popular, Rafael Soliño. La semana pasada, el gobierno era escéptico respecto a que el PP enviará a su concejal experto en temas urbanísticos, ya que no era partidario de la modificación puntual de A Rúa, ni para desarrollar urbanísticamente la zona ni para obtener los terrenos para el CIS. Si que estuvo la representante de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, que sí apoya la modificación. Tan pronto se conozca la decisión de la AXI, los portavoces volverá a reunirse para valorar lo dicho.