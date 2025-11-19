Batalla en la trinchera virtual

Los partidos políticos en Cangas decidieron últimamente hacer uso de sus redes sociales para repartir mandoble cibernéticos que explica mucho de este mundo polarizado y atrapado en los recuerdos implantados de los nuevos modelos blade runner. La polémica suscitada con la tasa de la basura, primero, y la liberación de la deuda, después, activó esta guerra de redes que es el activismo político de ahora. Se emplea tanto en defensa como en ataque, con mensajes que tienen como objetivo vencer, no convencer, en la mayoría de los casos. Son el reflejo de la política actual, que le gusta vivir en las cloacas, alejada de la elegante oratoria parlamentaria de otros tiempos.

Dolores Hermelo critica en sus redes al BNG. / Fdv

En esta contienda destaca la última publicación del BNG comarcal, que es una inequívoca declaración de intenciones. Arriba y debajo de la fotografía electoral de Alternativa dos Veciños, con su hoy concejala al frente, Victoria Portas, se puede leer «Merecemos moito máis que unha esquerda que vote con PP». Figura también un mensaje corto que dice: «O tripartito de Cangas afirma que a neglixencia de AV impide pagar a proveedores...». El Bloque deja bien claro cuál es su principal adversario políticos: Alternativa dos Veciños (AV), concretamente su cabeza de cartel, Victoria Portas. El BNG comarcal hace hincapié en la paradoja de la izquierda que vota con la derecha. Nos recuerda aquel mensaje que los aficionados del Real Madrid lanzaba a los del Atlético de Madrid cuando ganaba siempre el derbi madrileño «queremos un rival mejor». Recuerda el BNG que «ellos no montaron ninguna manifestación, ninguna pancarta y que no fueron local por local dando un panfleto que era bulo, no hicimos vídeos para redes sociales diciendo nada raro», asegura el BNG.

En la cuenta de la líder del PP de Cangas y parlamentaria gallega, Dolores Hermelo, aparece una página de FARO DE VIGO , donde se da cuenta de la noticia de que la junta de la Mancomunidade de Morrazo tuvo que salir escoltada de noche tras los disturbios de la basura, y sobre la que se lanza el mensaje «Nunca antes las puertas del Concello se habían cerrado. Esto es el BNG". El PP realizó un completo despliegue de audiovisual el día 13 de octubre, coincidiendo con la asamblea de la Mancomunidade de Morrazo, cuyo resultado se pudo ver después en las redes del PP.

Esta guerra en la nube de la galaxia cibernética es más de cuerpo a cuerpo que las pintadas que ahora van y vienen de unos contra los otros. AV no se queda atrás. Su movimiento en las redes es ya de principio de mandato. Sin embargo, todos, sacaron o van a sacar sus fanzines. ¿Será porque el papel aún llega más lejos?