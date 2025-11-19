Aparatoso choque en Cangas y contra una moto en Meira
Cangas registró a última hora de la noche del lunes un aparatoso choque El conductor de un Audi que se dirigia por la avenida Castelao sentido Moaña embistió a un Peugeot 406 que salía del aparcamiento del Concello para ir hacia O Hío. Resultaron heridos leves. Ayer en Meira, un conductor también embistió e hirió a un motorista.
