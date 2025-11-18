El velero «Embat» parte de Moaña para cruzar el océano Atlántico

Después de la fuerte borrasca Claudia, por fin se abrió una ventana en el horizonte para que los cuatro tripulantes vascos del Embat pudieran partir del puerto deportivo de Moaña para iniciar su aventura de cruzar el Atlántico. El siguiente puerto será ahora Madeira para hacer escala de nuevo en Lanzarote y Cabo Verde y adentrarse en el océano para llegar a su destino en La Martinica a final de año. Han creado un perfil de Instagram con este viaje y ayer se despedían con un hasta pronto y dando gracias a Moaña.

De cuando Sagrario Martínez pudo ser alcaldesa de Cangas

Uno de los que tienen memoria histórica, de esos ratones de biblioteca, nos comentaba ayer un hecho reciente, que nos había pasado por alto. Nos hizo recordar que en 2021, tras la muerte del alcalde Xosé Manuel Pazos, el BNG permitió que la hoy archienemiga del gobierno tripartito de Cangas, Victoria Portas, fuese alcaldesa también en un gobierno tricolor. Lo hizo al votarla a ella y no a la socialista Sagrario Martínez y que, sin embargo, decidió apoyar a Victoria Portas por ser ACE la lista más votada. Hoy el panorama político podría haber sido totalmente diferente.

Sigue el lío de las invitaciones

Para acudir a un acto lo normal es que te inviten o, si es cita institucional. al menos que te informen de que existe. En la conmemoración en Rodeira del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tráfico, promovida por Stop Accidentes, solo estaba la alcaldesa. Nadie más del gobierno de Cangas ni de la oposición, y esta se quejó de que llueve sobre mojado. La alcaldesa insiste en lo contrario: «Chegoulle a toda a Corporación por Gestiona», sentencia Araceli Gestido.