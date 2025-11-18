«Las trampas de la pornografía» en Wells

La librería Wells acoge este viernes (19:00 horas) la presentación del libro «Las trampas de la pornografía» (Catarata, 2025), de Amada Traba, Priscila Retamozo y Chis Oliveira, que estarán en el acto, organizado por «Mulleres en Acción» de la Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. María Armesto, su directora, presentará el acto.