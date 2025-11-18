Hasta siete identificados en las peleas de la noche de San Martiño

La última noche de las Festas de San Martiño llevó a miles de jóvenes al núcleo histórico de Moaña y el botellón que se generó en el entorno de la iglesia románica dio lugar a al menos tres peleas. La Policía Local intervino en una a las dos de la madrugada, en otra pasadas las cuatro y en una tercera ya de mañana, pasadas las ocho. En total fueron identificadas siete personas, todos ellos jóvenes de entre 16 y 25 años, por lo que varios son menores de edad. En la pelea de la mañana intervino también la Guardia Civil.

Además de los cinco heridos que se derivaron de la noche de juerga, tanto por las peleas como por distintas caídas accidentales, llamó la atención el uso, en una de las trifulcas, de un espray de pimienta que afectó en la cara y los ojos a una persona que no estaba dentro de las peleas. No se pudo identificar al portador de este aerosol.

Árbol talado

Por otro lado, el árbol cuyas ramas se desplomaron el martes pasado sobre un taxi destrozando el cristal en el entorno de San Martiño y que a punto estuvo de impactar contra uno de los ocupantes fue talado por precaución.

El taxista reparó la luna al día siguiente para poder trabajar y espera arreglar capó y techo en diciembre mientras el seguro estudia reclamar responsabilidades a la Administración.

Por otro lado, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil tuvieron que intervenir durante la mañana de ayer en un conflicto con amenazas entre dos conductores que discutían por una plaza de aparcamiento en la calle Pura Pérez Prado.