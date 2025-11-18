El reciclaje con Sogama, en el CEIP de Tirán

El programa educativo «Recíclate con Sogama» inicia su 14 edición para el período 2025-2026 con el objetivo instaurar las buenas prácticas vinculadas a la gestión de residuos sólidos urbanos en los centros docentes. En esta campaña participan 25 centros de educación infantil, primaria y de educación especial, entre los que figura el CEIP de Tirán, en Moaña, entre los 7 de la provincia de Pontevedra.

Los 25 centros gallegos fueron seleccionados de entre las candidaturas presentadas a través del Plan Proxecta de la Xunta, en base a sus objetivos, calidad de la memoria, metodología a seguir y dinámica de trabajo diseñada para que el alumnado tome conciencia. Sogama entregará a los centros islas de reciclaje con cuatro contenedores para la recogida selectiva (amarillo para plástico, latas y briks; azul para papel; marrón, para materia orgánica y verde, para la fracción resto).. Los centros con terreno podrán solicitar un compostero. Este mismo mes, la empresa también remitirá el material didáctico de apoyo, incluido un tutorial para el profesorado; y a principios de 2026 se impartirán sesiones presenciales. En el segundo trimestre, se hará una visita y se valorará el acierto.

Junto al CEIP de Tirán, en la provincia de Pontevedra han sido seleccionados los centros educativos de Lourido (Poio), Nosa Señora da Piedade (Vila de Cruces), Mestra Clara Torres (Tui), San Benito de Lérez (Pontevedra), Atín-Cela (Mos) y Marquesa do Pazo da Mercé (As Neves).