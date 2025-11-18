A Paralaia ya es Escuela Azul Europea y cuidará el medio marino

El IES Plurilingüe A Paralaia, de Moaña, viene de recibir el certificado como miembro de la Red de Escuelas Azules Europeas que le reconoce por contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por el Pacto Mundial de la ONU. El instituto se suma al proyecto «Our village, our sea», involucrando al alumnado y el profesorado en temas relacionados con el mar para protegerlo e inspirar responsabilidad por los océanos.

En concreto los alumnos investigarán ecosistemas marinos y el impacto humano con un taller de identificación de microplásticos en las playas o creando vídeos sobre ciencia marina. También ejecutarán una limpieza en la playa de A Xunqueira y colaborarán con el Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo estudiando la diversidad de la zona.