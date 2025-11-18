A Paralaia ya es Escuela Azul Europea y cuidará el medio marino
REDACCIÓN
El IES Plurilingüe A Paralaia, de Moaña, viene de recibir el certificado como miembro de la Red de Escuelas Azules Europeas que le reconoce por contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por el Pacto Mundial de la ONU. El instituto se suma al proyecto «Our village, our sea», involucrando al alumnado y el profesorado en temas relacionados con el mar para protegerlo e inspirar responsabilidad por los océanos.
En concreto los alumnos investigarán ecosistemas marinos y el impacto humano con un taller de identificación de microplásticos en las playas o creando vídeos sobre ciencia marina. También ejecutarán una limpieza en la playa de A Xunqueira y colaborarán con el Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo estudiando la diversidad de la zona.
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Fin de semana crítico en la Autovía do Morrazo: tres accidentes con un coche volcado
- El vendedor al que robaron cupones de la ONCE: «El seguro no me los cubre»
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Vecinos recuperan 400 metros del camino ancestral de A Fraga
- Tres monjas de Monforte en la casa de Sestadelo, en Aldán
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña