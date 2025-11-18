Obras en los juzgados para el despacho del decanato y frenar la incidencia solar

Una grúa al pie de la fachada principal de los juzgados de Cangas sorprendió a trabajadores y usuarios de estas dependencias muy de mañana. Nadie sabía perfectamente las intenciones de las personas que estaban trabajando sobre la grúa y hubo quien recordó el robo del Louvre. Conforme avanzaba la mañana ya empezaron a aparecer unas planchas que transportaban los trabajadores.

La Consellería de Presidencia aclaró todo. Se trata de una actuación por el importe de unos 41.000 euros que se prevé llevar a cabo en un plazo de dos semanas para instalar unas láminas de aluminio en las ventanas del edificio. El objetivo de las obras es minimizar la incidencia solar, además de habilitar un espacio en la planta baja para albergar la oficina del decanato. Hasta la fecha el decanato se encontraba en el despacho donde ejercía el juez que ostentaba el cargo.

Al igual que otros edificios construidos en Cangas, como la reforma del colegio de Nazaret o el propio Concello de Cangas, el juzgado de Cangas también tiene problemas de calor por su prolongada exposición al sol, que provoca molestias a los trabajadores de los juzgados de Cangas.

Las obras se prolongarán por espacio de dos semanas.