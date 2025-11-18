Moaña y Uvigo llevan la desprotección de las inmigrantes a una campaña publicitaria

El presunto crimen machista de Fadoua Akkar en Domaio en octubre de 2024 es un reflejo de la indefensión a la que se enfrentan las mujeres inmigrantes en caso de violencia de género. Su caso llevó a afrontar este tema en la campaña de publicidad que el Concello de Moaña presentó ayer gracias a su adhesión al plan para sensibilizar contra la violencia de género que pusieron en marcha la Subdelegación del Gobierno y la Universidade de Vigo. Ayer se presentó un anuncio en formato papel y un spot audiovisual. Se incluirán trípticos y pegatinas que el Concello repartirá en el propio consistorio y entre comerciantes y hosteleros.

El lema elegido es «A última barreira é un ollo pechado» centrándose sobre todo en sensibilizar sobre la «doble condición de víctima» de las maltratadas inmigrantes a las que la propia campaña considera en situación «de extrema vulnerabilidad ante agresiones y violencia de género».

En la presentación, que marcó el inicio de los actos alrededor del 25N (Día internacional contra la violencia de género) en Moaña, participó el subdelegado del Gobierno Abel Losada y los formatos publicitarios fueron explicados por los alumnos Salma Vedo y Brais González, estudiantes del máster de Dirección de Arte Publicitaria y que se encargaron de esta campaña junto a sus compañeras Maite García y Marieta Orol.

Los jóvenes explicaron los debates dentro del grupo «para llegar a un lema» que reflejase la situación de las mujeres migrantes, haciendo hincapié «en las barreras que sufren, que van desde las económicas hasta el idioma», apunta Salma Vedo. El propio Abel Losada reconoció que la temática elegida se debe al presunto crimen machista que sufrió Fadoua Akkar, que falleció ahogada en un coche en un caso que la autoridades tratan como «homicidio en el ámbito de la violencia de género».

En su discurso, el subdelegado del Gobierno cargó en varias ocasiones contra la «extrema derecha» asegurando que «cuestiona la existencia de la violencia machista» y que eso «genera inseguridad entre las víctimas». La concejala de Muller, María Ortega, alertó de que «todas las mujeres, la mitad de la población, en algún momento de nuestra vida sufrimos algún trato machista».