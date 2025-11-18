El ADN descarta restos de los moañeses en la fosa de víctimas del franquismo de Cabreira

«Los resultados obtenidos permiten excluir a los donantes de las muestras de ADN como familiares de los restos encontrados en la fosa de Cabreira, en Salvaterra de Miño». Esta es la conclusión que extrae el informe realizado tras el estudio genético de los cuatro cuerpos asesinados durante la Guerra Civil (el 18 de octubre de 1936) y encontrados al lado de una iglesia de Salvaterra y su comparación con las muestras aportadas por familiares de los cinco moñeses que habían sido represaliados y que todavía siguen desaparecidos: los hermanos Eugenio y Manuel Cancelas y Manuel María y Benito Blanco, además de José Vázquez. Los resultados se conocen justo en la semana en la que se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

El Concello de Moaña logró las ayudas necesarias para financiar las excavaciones en noviembre de 2024 que sacaron a la luz cuatro cuerpos, atendiendo a la tradición oral que hablaba de varios moañeses fusilados en la zona. Además, pagó incluso con recursos propios los análisis de ADN cuyo resultado se dio a conocer ayer. La concejala de Memoria Histórica, María Ortega, y la alcaldesa, Leticia Santos, citaron a las familias para explicarles que los cuatro cuerpos encontrados no pertenecen a los antepasados que buscan.

Restos óseos pertenecientes a dos de los cuerpos encontrados. / Gonzalo Núñez

La intención de las familias de los cinco desaparecidos, ahora, es incluir su perfil genético en el banco de datos a nivel nacional que está realizando el Gobierno central y en el que se cruzarán tanto los datos de los cuerpos que vayan apareciendo en distintas fosas comunes como los de ciudadanos que buscan a sus desaparecidos. Ortega explica que este banco podría ayudar también a encontrar la identidad exacta de los cuatro cuerpos recuperados «porque ni siquiera se descarta que sean de O Morrazo, tal y como indica la tradición oral en Cabreira».

Extensión de la fosa excavada en noviembre de 2024. / G.N.

A la reunión para presentar el informe del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro acudió la genetista Ana Mosquera Miguel, una de las firmantes del trabajo, así como Xosé Novas, de la Asociación Amigos de Johan Carballeira y que fue uno de los impulsores de toda la campaña, y una historiadora del grupo Histagra-CISPAC de la Universidade de Santiago, que participó en los trabajos y de exhumación de esta fosa en el atrio de la iglesia de Cabreira.

Los trabajos de campo se ejecutaron entre los días 18 y 28 de noviembre de hace justo un año. El equipo de excavación había recuperado los restos de cuatro cuerpos a una cota de 1,5 metros de profundidad.

El Concello prepara, para la primera quincena de diciembre, un homenaje para poner en valor la memoria de los cinco vecinos de la villa que siguen desaparecidos.