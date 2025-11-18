Una maleta en Cangas para el Día de la Infancia

El Concello de Cangas celebra este viernes el Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el día 20 en los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989). Cangas lo celebra el viernes con un cuentacuentos inclusivo en gallego y en lenguaje de signos, organizado por el Servizo de Normalización Lingüística y el Concello, con el apoyo de la Diputación, que está previsto, tal y como señala la concejala de Desenvolvemento Local y Normalización Lingüística, Lucía Docampo, en los Xardíns de Andrea, a las 18:00 horas, salvo que llueva. En ese caso se trasladaría al vestíbulo de la casa consistorial, aunque la predicción es de tiempo seco.

Se trata del cuentacuentos «A Maleta», una propuesta que combina narración oral, teatro y lengua de signos para ofrecer una experiencia inclusiva y accesible. La historia comienza cuando un animal desconocido llega con una maleta y despierta la curiosidad de los demás, que se preguntan qué llevará dentro y qué se puede descubrir si se mira más allá de las apariencias.

Dirigido a todos los públicos a partir de los 5 años, el cuentacuentos, basado en en la pieza literaria de Chris Naylor-Ballesteros, promueve la diversidad, la empatía y el respeto por las diferencias, al tiempo que abre puertas a la lengua de signos y al uso del gallego como puntos de encuentro para la convivencia. Con esta iniciativa, añade la edil, el Concello de Cangas reafirma su compromiso con la infancia, la inclusión y la promoción de la diversidad lingüística y cultural, celebrando este día especial con una actividad para gozar en familia.Aranzazu Casas y María Costa, de ContAZ Lingua de signos, son las encargadas de esta representación teatral, cuya narración acompañan con elementos y objetos empleados como recursos de apoyo visual, que facilitan la comprensión y refuerzan la esencia del espíritu cuentista de estas dos mujeres.