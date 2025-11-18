«Lunes al sol» en la plaza de abastos

A las 12 y cuarto del mediodía debería ser hora punta en cualquier plaza de abastos, pero en la de Cangas no había ayer ni un solo cliente. Ni en el edificio principal ni en el anexo, que se conoce como «peixe do día» y que todos los lunes está practicamente desierto. La apertura de la campaña de la centolla tras varios meses de veda tampoco logró romper esa perniciosa rutina, y algunos profesionales alegan que no hay actividad en la lonja donde compran el género, y por lo tanto «no pintan nada» si no tienen nada que vender. Pero otros comerciantes y clientes creen que «hay que estar y dar servicio», porque, de otro modo, los supermercados «se comen el pastel» y convierten en prescindibles los mercados de abastos. «Non pode ser só unha praza de martes e venres; temos que dar servizo toda a semana ou acabaremos por pechar todos», proclaman los más implicados.

De hecho, advierten, más de la mitad de los 24 puestos de carne ya están cerrados de forma permanente, y el ritmo de bajar la reja incluso se ha acelerado en los dos o tres últimos años. Los que se resisten a tirar la toalla «sobreviven» a base de echarle horas y mantener la actividad conforme a sus compromisos. «O regulamento municipal obriga a abrir de luns a sábado, pero ninguén o fai cumprir. Se o que queren é pechar a praza, están facendo o correcto», ironiza uno de los vendedores más activos. «Os clientes atopan os postos pechados, buscan o producto noutro lado e acaban por no vir», avisa.

Ningún puesto de pescado y solo media docena de carnicerías y fruterías abrieron ayer / G.Núñez

El malestar se manifiesta con testimonios anónimos, porque nadie quiere alterar la paz social, y la situación va a peor. «No solo pasa los lunes; también los miércoles y sábados hay muchos puestos de pescado cerrados, y eso les perjudica a todos», advierte una clienta que deambula en solitario por las instalaciones municipales buscando, en balde, alguna centolla o bruño para celebrar un acontecimiento familiar, con el asentimiento de comerciantes que, sin embargo, prefieren no dar testimonio directo para no entrar en conflicto con los compañeros ausentes.

Además de quejarse, piden al Concello que actúe y busque soluciones. Apuntan la opción –que ya se barajó en otras ocasiones– de permitir un supermercado en la planta superior u otras actividades que «sirvan para dinamizar» la plaza y fidelizar a los clientes obligando a los comerciantes a abrir sus puestos a diario. También que el Concello los ceda sin cargo «a quienes quieren trabajar» o ampliar los suyos. Otra de las personas críticas con la situación de «decadencia» muestra un cartel informativo del centenario del mercado municipal, construido con capital aportado por el filántropo José Félix Soage Villarino e inaugurado en 1925. «Cen anos de praza viva», reza el folleto. «Si no cambiamos el chip, no tardará mucho en morir», vaticina.