El juzgado señala a cuatro personas por la falsa destrucción de 26.000 kilos de pescado en Bueu

La investigación por la presunta falsificación de documentos públicos para justificar la destrucción de pescado en mal estado de Mercadona continúa adelante y de momento hay al menos cuatro personas investigadas, tal como confirman desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esa mercancía debía trasladarse desde una nave frigorífica en el polígono de Castiñeiras, en Bueu, a un gestor autorizado. Después del auto de la Audiencia de Pontevedra, que avalaba la decisión del Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Marín, la jueza prorrogó la instrucción de la causa porque aún quedan dos testigos por declarar y diligencias pendientes. Una declaración que inicialmente iba a ser en septiembre, pero que se tuvo que posponer.

Esta investigación se puso en marcha después de que los servicios jurídicos de Mercadona alertasen a la Guardia Civil de que tenían sospechas de que un lote de 26.000 kilos de lomos y colas de merluza congelada, que originalmente eran de su propiedad, se estaban ofreciendo a la venta a terceros. Una mercancía que en teoría tenía que haber sido destruida porque el camión que la transportaba se vio involucrado en un accidente de tráfico y se rompió la cadena de frío para conservar el pescado. Fuentes de la empresa confirmaban ayer esa denuncia a FARO. «Tuvimos constancia de esos hechos y lo denunciamos. Ahora está en manos de las autoridades y no vamos a realizar ninguna valoración», manifiestan.

Ese pescado en mal estado debía salir desde las instalaciones que tiene en Bueu una empresa de logística de transporte en frío para su eliminación en una planta autorizada. Sin embargo, según consta en el auto judicial durante la investigación se hallaron 60 paquetes de 400 gramos (un total de 24 kilos) en esa nave de Bueu y otros 500 kilos en un almacén de Madrid.

Conversaciones entre los presuntos implicados

Entre los investigados hay un empleado de la empresa de transporte y los que podrían ser intermediarios y receptores de esa mercancía. El auto judicial constata el convencimiento de los investigadores de que ese pescado fue ofertado «por el señor Epifanio [nombre ficticio para identificar a uno de los implicados], al menos al señor Constancio [también nombre ficticio], (...) toda vez que hay constancia de que, cuando se le interesa al señor Epifanio por si conoce a la persona de Florentino (nombre ficticio y persona intermediaria que vendió los 500 kilogramos intervenidos a Grupo Almansa habiendo sido ofrecidos por Constancio), circunstancia esta solo conocida por Epifanio y los instructores, es Constancio quien a través de Whatsapp dice al señor Florentino en Madrid, que la policía de aquí busca a Florentino y que no oferte más mercancía» [sic].

El accidente de tráfico que provocó que se rompiese la cadena de frío de esa mercancía propiedad de Mercadona ocurrió el 1 de diciembre de 2023 a la altura de Valladolid. En febrero de 2024 la propia Mercadona trasladó a la Guardia Civil sus sospechas de que el pescado no se había destruido.

A partir de ese momento se inició una investigación por presunta falsedad en documento público –por los certificados que justificaban la eliminación de esa carga–, estafa y apropiación indebida. Una calificación que incluso podría ampliarse para incluir el riesgo para la salud pública, tal como recoge en su auto la Audiencia de Pontevedra.