Grúa para las obras en el Auditorio | G.N.

Después de varios retrasos, por fin ayer llegó la grúa necesaria para introducir por la parte alta del Auditorio Municipal «Xosé Manuel Pazos Varela», de Cangas, el equipamiento para climatización que tanto se había solicitado

