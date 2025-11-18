El faro de Ons ilumina al arzobispo

Un total de 44 jóvenes de Bueu recibieron el domingo el sacramento de la confirmación. Fue en una ceremonia muy especial, durante la misa solemne de las 12 y presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández. Las familias y la parroquia de San Martiño de Bueu quisieron tener un detalle con el arzobispo, al que obsequiaron con una cerámica de Sargadelos que representa el faro de la isla de Ons. Un regalo que es la perfecta unión entre la luz terrenal y del mar con la divina.

La elección de la persona que debía hacerle entrega del presente no fue muy difícil. Entre los jóvenes que se confirmaron estaba Cesáreo Santos, nieto del isleño más reconocido: Cesáreo Pérez Patiño, que hace justamente un mes cumplía 83 años de edad. Un gesto que el arzobispo de Santiago recibió «con aprecio e moi agradecido», tal como explica el párroco de Bueu, José López.

Monseñor Fernández Prieto aprovechó para preguntarle a Cesáreo Pérez algunos detalles de su vida en la isla. «Conteille que eu nacín en Ons e que paso moito tempo na illa», explicaba ayer el propio isleño. Ya no tanto como antes porque ahora los meses de invierno está en Bueu junto a su familia, pero en cuanto puede regresa a Ons y sigue siendo memoria viva de la isla.