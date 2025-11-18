Colectivos exigen a Moaña otra ubicación para la residencia
REDACCIÓN
Varios colectivos vecinales, culturales y medioambientales, como la Asociación de Veciños Praia-Seara, Adega o la Asociación Cultural Rialdarca, se reunirán hoy con representantes del gobierno local de Moaña para pedirle un posicionamiento contrario al proyecto de residencia de la tercera edad en el Monte Carrachal, por encima del barrio de O Rosal.
Reclaman que el ejecutivo se comprometa con el respaldo a otras alternativas de ubicación que consideran mejores. Entienden, los que propusieron la reunión, que el lugar elegido es «un despropósito» alegando que es un enclave «altamente sensible» con «zona de protección agropecuaria, carballeira y entorno fluvial protegido por Augas de Galicia además de elementos patrimoniales». Proponen llevar el proyecto a la parte trasera del Pazo do Rosal.
