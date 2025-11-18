Cangas liquidó en 2018 con Pazos gran parte de su deuda bancaria

En julio de 2018, el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, llevaba a pleno de la corporación municipal una propuesta de modificación de crédito para pagar parte de la deuda que tenía el Concello con el superávit gestionado. En ese momento había una deuda bancaria con cuatro entidades diferentes, una con Bankia ICO, por un importe de 1.421.975 euros; otra con Bankinter ICO, por un importe de 504.101,73 euros, una con BSCH IC por un importe de 1.420.202,97 euros y un último préstamo que ascendía a 389.084,33 euros. Se dejaba sin pagar el crédito con el Banesto ICO72ª fase, por importe de 500.360,45 euros.

En la propuesta de la Alcaldía se hacía mención a que de realizarse la cancelación se produciría en el citado ejercicio un ahorro por importe de 368.714,85 euros. En el mencionado pleno, según refleja el acta que da a conocer el gobierno local, el Partido Popular se abstuvo porque la liquidación de la deuda bancaria era una obligación legal. En ese momento, Xosé Manuel Pazos gobernaba en Cangas con el apoyo de su coalición, ACE, y del BNG.

El BNG deja claro la diferencia de criterio que mantuvo el Partido Popular por aquel entonces y ahora, cuando se le presenta otra propuesta para liquidar la deuda bancaria, y esta vez en su totalidad. En ese momento, según el gobierno local, el acta recoge que el hoy miembro de AV y aquel momento edil de ACE, Mariano Abalo, manifestó su apoyo y mencionó que acabar con la deuda bancaria era una prioridad.

Lo que quiere poner en evidencia el gobierno local es la diferencia de criterio de antes a ahora, con la única intención no de dañar al gobierno local, sino a todos los cangueses.

Por su parte, la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), quiere dejar bien claro que su formación política nunca se dedicó a bloquear las inversiones de un gobierno, como hacen ahora PP y AV. Recuerda que el BNG formaba parte de aquel gobierno presidido por Xosé Manuel Pazos, en el que estaba como primera teniente de alcalde Mercedes Giráldez.

Hay que recordar que el tripartito acordó liquidar la deuda con cargo a los presupuestos de 2026 ya en el mes de enero, lo que permitirá liberar los remanentes que bloqueó en el pleno el Partido Popular con la colaboración de Alternativa dos Vecinos. Son casi un millón de euros que ahora está por ver a dónde van a ser destinados. Hasta hace poco, el gobierno local tenía muy clara la prioridad: obras en la avenida de Bueu, tanto de instalaciones de nuevas tuberías de saneamiento como de abastecimiento, así como la colocación de nuevas aceras. Ahora ya no se sabe.