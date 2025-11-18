Aparecen, ahora, pintadas contra el gobierno cangués

En el cuartel de la Guardia Civil de Cangas no se presentó todavía ninguna denuncia de la líder de Alternativa dos Veciños de Cangas (AV), Victoria Portas, relacionada con las pintadas que se pusieron en su contra en varios lugares de la villa, tras la negativa de su partido político a apoyar una propuesta del gobierno al pleno para liquidar la deuda municipal y destinar el dinero del superávit a municipal a una inversión en la avenida de Bueu.

La concejala de AV señaló la semana pasada que había puesto denuncia por estos hechos. Los hechos se volvieron a repetir estos días, pero en contra del BNG y el PSOE. Sobre la misma pintada que criticaba el comportamiento de AV en el pleno donde se proponía la liquidación de la deuda bancaria del Concello de Cangas, se modificó y ahora aparecen BNG y PSOE acusados de «ladrón». La pintada está situada en la avenida de Bueu. Ni BNG ni PSOE aseguran que van a denunciar nada ante la Guardia Civil. Tampoco hay denuncia de Victoria Portas sobre las supuestas rayaduras a su coche.

La responsable local del BNG de Cangas, Xiana Abal, manifestaba ayer que Victoria Portas está totalmente desacertada cuando acusa al gobierno de lanzar una campaña de difamación en su contra. Recuerda que hay un hecho que es totalmente cierto: que el Partido Popular y AV votaron juntos en contra de liquidar la deuda bancaria de Cangas y que ambos actuaron de la misma forma en el último pleno extraordinario municipal, donde ninguno de las portavoces de estos dos partidos quisieron intervenir. Xiana Abal está convencida de que la estrategia estuvo pactada, que no es algo que hubiera surgido sobre la marcha en el pleno y que no es ninguna difamación decir que PP y AV actúan de forma conjunta y coordinada, como que ambos partidos entregan el mismo modelo de alegaciones a los vecinos y asociaciones contra la nueva ordenanza fiscal que regula la tasa de la basura. La edil Xiana Abal afirma que el BNG no está detrás de ninguna pintada y recuerda que durante mucho tiempo hubo una en la plaza de abastos donde se criticaba a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), sin que los nacionalistas alzaran la voz.