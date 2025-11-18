Aparatoso accidente en Cangas al ser embestido un coche por otro junto al Concello
Pese al fuerte impacto, los conductores y ocupantes resultaron heridos leves
Un brutal impacto entre dos vehículos en la avenida Castelao de Cangas rompió la tranquilidad de la noche en la localidad, ayer en torno a las 22:30 horas, aunque afortunadamente sin víctimas mortales. Un conductor al volante de un Peugeot 406 coupé que salía del aparcamiento del Concello para girar a la izquierda en sentido hacia O Hío hizo la parada reglamentaria antes de incorporarse, pero fue embestido por un Audi de color blanco, con un conductor y otros dos ocupantes, que salió del semáforo a la altura del Airiños, en sentido hacia Moaña, e hizo un recto y acabó impactando contra el lateral de la puerta del conductor del Peugeot.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato Policía Local, Grupo Municipal de Emerxencias y la ambulancia, tras alertar el conductor del Peugeot al 112, aunque todos los ocupantes resultaron sólo heridos leves y acudieron al centro de salud por sus propios medios,
Todo indica que el conductor del Audi, de color blanco, se quedó dormido al volante, aunque serán las investigaciones las que determinen las causas.
