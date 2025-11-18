Acuerdo de conformidad antes de juicio: un vecino de Bueu acepta seis años y medio de cárcel y una multa de 228.492 euros por venta de drogas

La Audiencia de Pontevedra celebraba hoy el que debía ser el tercer intento de juicio a un vecino de Bueu acusado de un delito contra la salud pública por venta de drogas. Esta vez tampoco hubo juicio… pero porque al inicio de la sesión el acusado aceptó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Este acuerdo consiste en una pena de prisión de seis años y medio, de los que ya ha cumplido algo más de dos años, y el pago de una multa de 228.492 euros. Una cuantía que se corresponde con el valor estimado de las sustancias estupefacientes que le fueron incautadas durante los registros efectuados durante su detención, en octubre de 2023.

La vista estaba programada para las 10.00 horas en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra y el acusado es Marco P.F., natural de Bueu, y a quien se juzgaba por un delito contra la salud pública por la posesión de drogas en “cantidad de notoria” importancia, fundamentalmente cocaína y heroína. El ministerio fiscal solicitaba para él nueve años de prisión y una multa de 900.000 euros. Al principio de la sesión Marco P.F. aceptó un acuerdo que dejaba la pena de prisión en seis años y medio y la sanción económica en 228.492,83 euros.

El juicio estaba previsto inicialmente para el 24 de julio, pero se aplazó porque en aquel momento ya se negociaba un acuerdo de conformidad. Esas gestiones no salieron adelante y se fijó como nueva fecha el 2 de octubre. Ese día tampoco hubo juicio porque en el expediente faltaba documentación importante y el abogado defensor, con el apoyo de la Fiscalía, solicitó un aplazamiento para subsanar esa ausencia. En ese momento se fijó como nueva fecha el 18 de noviembre y se volvió a citar a más de media docena de agentes de la Guardia Civil, que debían testificar. Finalmente hoy tampoco llegaron a declarar y ni siquiera tuvieron que entrar en la sala. Nada más comenzar la sesión Marco P.F. comunicaba al tribunal que aceptaba el acuerdo de conformidad. Poco después salía por la puerta principal de la Audiencia de Pontevedra, esposado y acompañado por agentes de la Policía Nacional para regresar a prisión.