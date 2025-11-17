El tripartito de Cangas dice que la «neglixencia» de AV impidió pagar a proveedores

«A neglixencia político-administrativa de AV [Alternativa dos Veciños] impediu pagar a proveedores e avanzar en investimentos para Cangas», asegura el gobierno tripartito, que vuelve a cargar contra la formación que lidera Victoria Portas y la situación económica que les dejó en herencia como alcaldesa cuando el actual Ejecutivo tomó las riendas del Concello, el 17 de junio de 2023. Asegura que tal situación les obligó a «emprender actuacións para recuperar a normalidade na xestión pública» y que ese trabajo está dando frutos.

Refieren desde el gobierno que preside Araceli Gestido (BNG) y con Xiana Abal como concejala de Facenda que al asumir el cargo se encontraron «máis de 450.000 euros en facturas e obrigas pendentes con proveedores e asociacións culturais», con retrasos de hasta un año en el abono. «Se, como afirma AV, existía liquidez suficiente, por que non se pagaron estas obrigas no seu momento, evitando así intereses e prexuízos para o tecido económico local», se preguntan. Añaden que el 89 % del presupuesto ya estaba ejecutado a mitad de año, «sen marxe operativa para continuar a actividade municipal», y que además quedaron pagos pendientes por sentencias firmes, como las de la UTE y Promalar, «que polo atraso acumulado, xeraron máis de 1,5 millóns de euros en xuros e sobrecustos para as arcas municipais».

«O problema non foi a falta de liquidez, senón a ausencia de xestión e planificación no mandato de AV», recalca el tripartito, y destaca que desde el primer días puso en marcha los trámites necesarios para «regularizar» la situación «e facer fronte ás débedas herdadas», a pesar de los constantes «bloqueos da oposición». Así, en el presupuesto de 2023, AV votó en contra de usar fondos municipales para «habilitar crédito e pagar atrasos», al igual que a reconocimientos extrajudiciales destinados «a saldar obrigas de anos anteriores», o pactando enmiendas con el PP «que reducían partidas fundamentais, afectando proxectos de obras e o funcionamento básico do Concello». Insta al «desbloqueo político» para que Cangas pueda avanzar.