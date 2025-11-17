«Stop a los accidentes de tráfico»

Un panel de recuerdo, la lectura del manifiesto, una ofrenda floral y un minuto de silencio recordaron ayer en Rodeira a las víctimas de los accidentes de tráfico en un acto organizado por Stop Accidentes que simboliza la memoria, «el compromiso y la acción por una movilidad más segura y humana», proclamaron.

Los ausentes que no fueron invitados (una vez más)

Entre los reproches de la oposición al gobierno de Cangas, el de no ser invitados a actos públicos es ya un clásico. Y ayer se sumó otro agravio a la lista, con la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial, celebrada junto al monolito levantado frente a la Casa da Cultura de Rodeira. La secretaria y delegada en Galicia, Jeanne Picard Mahaut, remitió la invitación a la alcaldesa y a los «estimados miembros de la Corporación Municipal», pero solo se presentó Araceli Gestido. «No nos enviaron nada, como siempre», protesta la oposición, que echa la culpa a los políticos. Y si es así, PP y AV tienen toda la razón.

De vinos, peleas y kamikaces al volante

Está muy bien divertirse y disfrutar de la verbena y el vino, pero ya es sabido que el consumo excesivo es incompatible con tener la fiesta en paz, y más aún con coger el volante y poner en riesgo al prójimo. Como ejemplos, los de este fin de semana en el San Martiño de Moaña, una celebración ancestral y de culto que algunos se empeñan en querer empañar. Para la gresca, que se ciñan al mundo virtual.