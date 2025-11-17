Santos alerta de que el PAC en Cangas genera dudas en la atención del 061

La tregua que dio la lluvia durante la mañana de ayer facilitó que decenas de personas volviesen a concentrarse, por 210º domingo consecutivo, para exigir el regreso del servicio de urgencias a Moaña. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), acudió en su discurso a la experiencia personal pues la semana pasada sufrió un desmayo y se dañó la nariz en la caída. Indicó que durante su atención los propios profesionales sanitarios de las ambulancias del 061 le reconocieron «que tener las urgencias centralizadas en Cangas les genera dudas. Muchas veces no saben si acudir al Punto de Atención Continuada (PAC) cangués para que después deriven a los pacientes al hospital o si ir directamente al Álvaro Cunqueiro en Vigo», relató.

Esta situación es la prueba, según la regidora, de que «aunque la Xunta nos intente vender que tenemos el mismo nivel de servicios con las urgencias en Cangas no es real. Los profesionales del 061 deberían tener el apoyo y la cobertura de un PAC en Moaña, que es lo que necesitan». Asegura que la situación actual obliga a muchos pacientes a «perder el tiempo» desplazándose hasta Cangas para después ser derivados al hospital en Vigo «cuando la realidad es que para vecinos de Meira o Domaio la distancia ya es casi la misma a Cangas que al hospital».

Santos echó mano de la ironía y pidió a los responsables de la Consellería de Sanidade «que acudan a la atención pública del otorrino, porque no es normal no escuchar a todos los vecinos que claman por tener las urgencias moañesas en su pueblo». La nacionalista propuso, también, nuevas especialidades en la atención primaria como psicólogos clínicos o fisioterapia que permitirían aliviar la carga de unos médicos de familia «que están saturados».

Asimismo, la regidora adelantó que convocará en breve una reunión de la Mesa Local da Sanidade para organizar una gran movilización en la villa para el domingo 14 de diciembre coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de las concentraciones semanales con el regreso de las urgencias como demanda principal.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, animó a participar en la protesta convocada por SOS Sanidade en Vigo el 4 de diciembre y cargó contra el «nuevo modelo de atención primaria» que plantea la Xunta y que obligaría a los médicos a realizar guardias «por lo que al día siguiente no estarían en su consulta, empeorando el servicio a los vecinos», alegó.