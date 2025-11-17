Una noche de Djs y lluvia pone fin a San Martiño

El domingo amaneció triste en Moaña, pues la villa acababa de despedir hasta el próximo año a sus Festas de San Martiño que durante una semana llevaron a miles de personas al núcleo histórico, origen de la Moaña actual, y permitieron disfrutar de vino de casa y de productos gastronómicos propios del otoño en los tradicionales furanchos que abren sus puertas cada año mientras dura el programa festivo.

La madrugada del sábado para el domingo comenzó tímida, con intensas lluvias que hacían temer que la Festa da Mocidade, en la que se celebró el Festival Orixe, no atraería a mucha gente. Pero nada más lejos de la realidad. Incluso con los chaparrones constantes la carpa del atrio alto estaba abarrotada ya sobre la 1 de la madrugada mientras pinchaba Dj Michi, el encargado de abrir el evento. Le sucedió Mowli que extendió los ritmos urbanos mas bailables hasta las tres de la madrugada.

Después tomó el relevo Dani Villa que se compenetró con Niniko para poner en trance a los que se resistían a abandonar las fiestas. La «Percussion Show» de altas horas de la madrugada fueron los sonidos que los moañeses escucharon hasta que la música en el núcleo histórico se apagase por este año.

Atrás quedan cuatro días de verbenas además del concierto organizado ayer por el Concello con la productora Voleando y, sobre todo, quedan miles de litros de vino que los furanchos vendieron desde que abrieran sus puertas el viernes 7 de noviembre.

Dos concurridas procesiones, en honor a la Virgen del Carmen y a San Martiño, fueron el centro de la programación religiosa. El sábado también se celebró un funeral por todos los difuntos que colaboraron con la comisión de fiestas a lo largo de los años. El último fin de semana contó con dos noches de música después de que la verbena del día grande se aplazase para este viernes por culpa del temporal. Fueron las orquestas Compostela y Los Players las últimas en actuar por este año al lado de la iglesia románica en una fiesta declarada de Interese Turístico de Galicia.