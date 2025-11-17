Cinco heridos y uso de spray de pimienta en la noche moañesa

La madrugada fue muy intensa en Moaña con la última noche de las Festas de San Martiño en las que el Concello organizó la Festa da Mocidade. El dispositivo desplegado por Policía Local y Protección Civil tuvieron que atender hasta a cinco heridos de distinta consideración y los agentes detuvieron hasta dos peleas, la segunda ya a las ocho de la mañana, con un herido y la presencia de una ambulancia del 061.

Eso sí, uno de los hechos más destacados ocurrió en la pelea de la noche, delante de la propia iglesia románica. Uno de los implicados utilizó, presuntamente, un spray de pimienta afectando en la cara y en los ojosa otro joven que no estaba participando en la trifulca. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local identificaron a varios jóvenes, uno de ellos con una herida en el labio.

Además de las peleas el puesto establecido por los voluntarios de Protección Civil atendió a cinco jóvenes que sufrían intoxicación etílica de diversa consideración. Otros dos jóvenes, uno de ellos una chica, sufrieron cortes en las manos por accidentes fortuitos con botellas, una de ellas necesitó puntos.

Más daño sufrió una chica que se cayó y tuvo que ser trasladada al hospital por las distintas magulladuras que sufría en la cara.

Durante toda la semana de fiestas en Moaña el botellón en los alrededores de la iglesia románica fue una constante reuniendo a miles de jóvenes. La última de las veladas fue la más accidentada en términos de incidentes.