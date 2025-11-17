La Diputación reparte ayudas a entidades sociales y deportivas

Colectivos de Cangas, Moaña y Bueu están entre los beneficiarios de las ayudas económicas que concede la Diputación de Pontevedra para impulsar acciones en el ámbito social (con cuantías que oscilan entre 1.300 y 6.200 euros) y el fomento del turismo deportivo, con aportaciones provinciales entre 915 y 7.600 euros.

Entre las 122 entidades sociales que acceden a estas ayudas, que se reparten 500.000 euros –«30.000 euros máis que o ano pasado», recalcan– figuran de los municipios de Bueu y Cangas do Morrazo, que la Diputación no especifica. Y entre las 24 entidades de 15 concellos de la provincial que se reparten 100.000 euros – «40.000 máis que o ano pasado»– para fomento del turismo deportivo figura la Sociedade Deportiva Samertolaméu, de Meira (Moaña), señala la institución provincial.