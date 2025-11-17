La Autovía do Morrazo registra el enésimo accidente en pleno temporal

El temporal de lluvia dejó ayer numerosos problemas en la comarca. Los más graves se registraron, una vez más, en las carreteras de Moaña con dos accidentes casi simultáneos en la Autovía do Morrazo sobre las 16.30 horas. La cantidad de agua sobre el asfalto generó dos salidas de vía. Una con un herido leve y la otra, a la altura de Meira, sin heridos pese a tratarse de un siniestro más aparatoso, protagonizado por un taxi de Marín que quedó destrozado tras chocar contra la barrera de protección. Acudieron una ambulancia del 061, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Las carreteras moañesas y en especial la autovía registran una media de dos accidentes cada tres días desde que comenzó el otoño, siendo la seguridad vial ya un problema muy grave en el municipio.

Hubo numerosos deprendimientos de tierra. / FdV

En Moaña la Policía acudió también a varios desprendimientos de tierra y piedras en barrancos de Xalde y Fontes así como en el vial que rodea el astillero Rodman, que tuvo que ser cortado una vez más. Hubo anegamientos como en la carretera a la altura de la iglesia de Domaio.

Fincas anegadas en el entorno del río Saíñas. / G.M.P.

En Cangas se registraron anegamientos en fincas por desbordamiento del río Saíñas y se inundaron los garajes de un edificio en la zona. Tuvo que intervenir el Grupo de Emerxencias. Acudieron también a garajes en la Avenida de Lugo por culpa de que se atascaron las arquetas. Además cayeron piedras del muro de la casa noble de O Freixo en Coiro que tuvieron que ser retiradas.