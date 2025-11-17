Las alegaciones por la basura ya superan el medio centenar a la espera del arreón final

Más de un mes después de que la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo acordara la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos, en una sesión que provocó una airada protesta vecinal, y en vísperas de cumplirse los 30 días de exposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO), la cifra de alegaciones supera el medio centenar, aunque representantes políticos y técnicos dan por hecho que habrá un «arreón final», como suele suceder en estos casos y anunciaron varios colectivos, un incremento brusco en el registro que podría suponer «varios centenares» de reclamaciones.

De hecho, hasta este fin de semana se presentaron al menos 55 alegaciones solo en Cangas, tanto de forma presencial por Rexistro como por vía telemática a través de la sede electrónica de la Mancomunidade. Las de Moaña y Bueu aún estaban sin computar por los técnicos. Proceden mayoritariamente de particulares y comerciantes, aunque también de asociaciones de familias, y la gran mayoría reclama una reducción de la tasa, la posibilidad de acogerse a descuentos o bonificaciones en la factura y poder hacerlo con menos trámites burocráticos.

El período de información pública para que los vecinos puedan presentar alegaciones a la nueva ordenanza fiscal de la basura es de «30 días a contar desde o seguinte á inserción deste anuncio» en el BOPPO, que lo publicó el 22 de octubre. No se especifica si son días naturales o hábiles, aunque los responsables comarcales apuntan a esta última opción y que el plazo remataría el 2 de diciembre. Tanto los grupos de oposición política, entre ellos PP y AV, como colectivos de comerciantes y empresarios, o asociaciones de familias, como Agafan, ya anunciaron que alegarán a una tasa contra la que, el día de aprobarse, ya se manifestaron centenares de personas frente al consistorio de Cangas, que tiene la presidencia de turno.

La presentación de alegaciones obliga a someter la ordenanza a aprobación definitiva en una nueva asamblea de la Mancomunidade antes de que remate el año, para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Praia-Seara pide valorar la ocupación de las casas

Los vecinos del centro urbano de Moaña acudieron el fin de semana a la asamblea convocada por la Asociación A Praia-A Seara. Muchos asistentes se quejaron de «falta de información» desde la Mancomunidade y dudaban de que la subida de la tasa implicase una mejora en el servicio. Se acordó presentar una serie de alegaciones.Se pide que para las bonificaciones se tenga en cuenta el salario mínimo en vez de el IPREM, que está congelado desde 2023. Reclaman que se permita el pago de la tasa más repartido de forma trimestral o cada cuatro meses así como bonificar a las familias que compostan y reciclan. Piden más contenedores de reciclaje en el rural y que se explicite un compromiso de que la subida va a suponer una mejora del servicio. Entre otras mejoras piden un sistema de tarifas por tramos atendiendo a la ocupación y generación de residuos de las viviendas.